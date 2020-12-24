Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Депутати Київської міської ради ухвалили бюджет столиці на 2021 рік.

Таке рішення підтримали 74 депутати, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка. Зазначається, що Київрада ухвалила також Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.

Найбільше грошей місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї виділили 24,7 млрд грн. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету.

На транспорт і дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн, або 15 % бюджету міста.

На охорону здоров’я – майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.

Зменшення видатків на медицину порівняно з попередніми роками мер Києва Віталій Кличко пояснив тим, що з квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці фінансуються Національною службою здоров’я України. Тобто сьогодні лікарні фінансує безпосередньо держава. З Державного бюджету фінансують, зокрема, придбання медикаментів, оплату харчування, виплату зарплати лікарям.

Але, як зауважив мер столиці, місто не залишається осторонь і далі вкладає гроші в реконструкцію та капремонти медзакладів Києва, в оновлення застарілого обладнання та підтримку медиків – додатково до зарплати виплачує щомісячну матеріальну допомогу.

Варто зауважити, що дохідна частина бюджету буде сформована завдяки таким надходженням: ПДФО – 27,6 млрд грн, місцеві податки – 13,8 млрд грн, трансферти – 7,5 млрд грн, акцизний податок – 2 млрд грн, гроші від продажу землі – майже 850 млн грн, інші надходження – 8,2 млрд грн.

"Я вітаю депутатів, що ми ухвалили бюджет – головний фінансовий документ, за яким столиця житиме в 2021 році. Наступний рік буде теж роком випробувань. Адже нам потрібно буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати заплановані нами зміни в Києві. Тож це – той мінімум, що дасть змогу багатомільйонному місту втримати ситуацію й продовжити фінансування пріоритетних для столиці напрямів і втілення запланованих проєктів, що змінюють Київ, – сказав Кличко. – Пандемія поки не відступила. І нам ще доведеться долати її наслідки. Зокрема, й економічні. Але ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об'єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо. З масштабних проєктів – ми маємо добудувати Подільсько-Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І, звісно ж, ми й надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину грошей спрямуємо і на протидію коронавірусу", – наголосив Віталій Кличко.

Зокрема, бюджетом столиці передбачене підвищення заробітної плати для працівників бюджетної сфери на 30 %, працівникам житлово-комунального господарства – на 12 %.