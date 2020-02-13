"Київпастранс" спростував міф про невиплати працівникам

У комунальному підприємстві "Київпастранс" заробітну плату виплачено усім працівникам, відповідно до колективного договору, і жодної заборгованості немає.

Про це повідомив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, сказано на сайті Київської міської ради. За його словами, маніпулятивні заяви деяких політиків та представників ЗМІ про нібито заборгованість із виплати заробітної плати працівникам "Київпастрансу" не відповідають дійсності.

Левченко запевнив, що наразі працівники в повному обсязі отримали виплати. Він також додав, що з 2016 року заробітну плату працівникам "Київпастранс" збільшено у 3,5 разів.

"Крім того, фінансовий план підприємства на 2020 рік передбачає збільшення зарплатні працівникам комунального підприємства ще на 25%", – зазначив він.

Крім того, Левченко закликав не маніпулювати соціально важливим питанням.

"Перед тим, як робити гучні заяви, вивчіть досконально питання і вже потім робіть якісь висновки з винесенням їх на загал. Ми відкриті і прозорі у своїй діяльності і завжди готові до комунікації", – сказав представник підприємства.

Він також зазначив, що цього року заплановано оновити рухомий склад підприємства.

"Наразі ведуться перемовини про придбання понад 100 автобусів та 20 трамваїв. Також цього року будуть продовжені роботи з реконструкції трамвайної колії на вулиці Алматинській та розпочнуться роботи з реконструкції трамвайної колії від Дарницького залізничного вокзалу до вул. Милославської Деснянського району. Таким чином, ми поліпшимо якість надання транспортних послуг троєщинцям", – розповів Левченко.

Нагадаємо, протягом останніх кількох років місто закупило 100 нових автобусів, 121 тролейбус та 63 нових сучасних трамваїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак повідомив, що підготовчі та погоджувальні процеси для ремонту та відновлення столичного кінотеатру "Київ" тривають. Його мають відкрити до кінця 2020 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!