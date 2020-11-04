Звільнений в Італії Марків повернувся в Україну: всі подробиці, фото і відео
Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув в Україну.
Як повідомляє OBOZREVATEL з місця подій, його зустріли дружина, рідні, близькі та почесна варта на аеродромі Національної гвардії в Києві.
"Головним фактором стала правда. Борітеся-поборете ... Усі звинувачення були зняті не тільки з мене, а й з усієї України", – сказав Марків по прибуттю. Він подякував усім, в тому числі дипломатам за своє визволення з-під варти.
Також він поділився своїми подальшими планами: "Перше завдання – продовження служби в Національній гвардії України".
Дружина Марківа Діана зворушливо розповіла про його повернення на батьківщину. "Віталій набрав мене десь через годину. Не вірилося ні мені, ні йому", – сказала вона.
Було дуже багато емоцій, тому перші слова чоловіка вона не пам'ятає. До приїзду Віталія мама приготувала його улюблене блюдо – печінковий торт. Про це він сам попросив її по телефону напередодні повернення.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа – його відпустили.
У мережі з'явилися кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов з в'язниці з прапором України.
Віталій Марків присвятив перемогу всім загиблим захисникам України.
У МВС зазначили, що він продовжить службу в Нацгвардії.