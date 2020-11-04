Звільнений в Італії Марків повернувся в Україну: всі подробиці, фото і відео

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Кияни
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  • Суд в Італії був упередженим щодо українця

  • За цю помилку він заплатив 1222 днями за гратами

  • Повернувшись на батьківщину, він продовжить службу в Нацгвардії

Звільнений в Італії Марків повернувся в Україну: всі подробиці, фото і відео

Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибув в Україну.

Як повідомляє OBOZREVATEL з місця подій, його зустріли дружина, рідні, близькі та почесна варта на аеродромі Національної гвардії в Києві.

"Головним фактором стала правда. Борітеся-поборете ... Усі звинувачення були зняті не тільки з мене, а й з усієї України", – сказав Марків по прибуттю. Він подякував усім, в тому числі дипломатам за своє визволення з-під варти.

Також він поділився своїми подальшими планами: "Перше завдання – продовження служби в Національній гвардії України".

Марків повернувся в Україну.
Марків повернувся в Україну.
Марків на батьківщині.
Марків з дружиною.
Марків з дружиною.

Дружина Марківа Діана зворушливо розповіла про його повернення на батьківщину. "Віталій набрав мене десь через годину. Не вірилося ні мені, ні йому", – сказала вона.

Було дуже багато емоцій, тому перші слова чоловіка вона не пам'ятає. До приїзду Віталія мама приготувала його улюблене блюдо – печінковий торт. Про це він сам попросив її по телефону напередодні повернення.

Марків повернувся в Україну.
Марківа зустрічають у Києві.
Марківа зустрічають у Києві.
Марківа зустрічають у Києві.
Марківа зустрічають у Києві.
Марківа зустрічають у Києві.
Літак з Марківим.
Літак з Марківим.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаАрешт Марківа в ІталіїВіталій Марків