Київ знову потрапив в "лідери" щодо COVID-19: серед захворілих діти і медики

У Києві на COVID-19 захворіло ще 109 мешканців.

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 109 осіб. Серед інфікованих – шестеро медиків.

Водночас ще дев’ятеро пацієнтів із COVID-19 померли. Загалом на сьогодні в столиці вже 13 093 підтверджені випадки цього захворювання, повідомив у Telegram-каналі мер Віталій Кличко.

За його словами, за минулу добу на коронавірус захворіли:

54 жінки віком від 19 до 83 років;

52 чоловіків віком від 20 до 84 рокiв;

2 дівчаток 6 та 7 років, 2-річний хлопчик.

Зазначається, що з них до лікарень столиці потрапили тільки 27 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Деснянському районі Києва (Telegram-канал Віталій Кличко)

Мер Києва додав, що за весь час пандемії СOVID-19 забрав життя 202 киян. Водночас 4319 мешканців столиці змогли побороти хворобу (+90 за добу).

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 22, Дніпровському – 20 та Святошинському – 17.

"Дотримуючись елементарних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поряд", – запевнив Кличко.

Скриншот (Telegram-канал Віталій Кличко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянку Вікторію, у якої діагностували коронавірус, направили в лікарню, де на зміні була всього одна медсестра і жодного лікаря. Як розповіла подруга хворої, дівчина кричала вночі від болю, а медсестра боялася заглянути в палату до неї.

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