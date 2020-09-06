Київ знову потрапив у "лідери" щодо COVID-19: дані на 6 вересня
У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще в 240 осіб, через що місто опинилося в лідерах серед усіх регіонів за кількістю виявлених за 5 вересня заражень COVID-19.
Загалом на сьогодні у столиці нараховується 15 032 підтверджених випадки захворювання. Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, серед тих, хто захворів:
123 жінки віком від 18 до 93 років;
102 чоловіки віком 21 до 86 років;
шість дівчаток від одного до 16 років та дев'ять хлопчиків від чотирьох до 17 років.
Серед інфікованих і 13 медпрацівників. З усіх нових хворих до лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Крім того, минулої доби коронавірусна інфекція забрала життя ще шести киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 240 смертей від неї.
Водночас, за даними РНБО, 11 пацієнтів столичних лікарень і ті, які лікувалися вдома, змогли побороти COVID-19. Загалом вилікувалося вже 4724 особи. Хоча Кличко повідомляє, що одужали за минулу добу 18 киян, а всього коронавірус подолав 4731 житель Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі столиці – 36, в Дарницькому – 33, у Деснянському – 32.
"Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" – закликав Кличко.
Дані РНБО свідчать, що нині в Києві на коронавірус хворіють 10 068 осіб. Відомо, що минулої доби столичні лабораторії зафіксували 245 підозр на COVID-19 (загалом таких було 26 707).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапив запис розмови сімейного лікаря із Софіївської Борщагівки з диспетчером Київської обласної станції швидкої медичної допомоги, в якому вони обговорили гостру нестачу місць у лікарнях для пацієнтів із підозрою на коронавірус.