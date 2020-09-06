Київ знову потрапив у "лідери" щодо COVID-19: дані на 6 вересня

У Києві на COVID-19 захворіло ще 240 осіб.

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще в 240 осіб, через що місто опинилося в лідерах серед усіх регіонів за кількістю виявлених за 5 вересня заражень COVID-19.

Загалом на сьогодні у столиці нараховується 15 032 підтверджених випадки захворювання. Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив мер Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, серед тих, хто захворів:

123 жінки віком від 18 до 93 років;

102 чоловіки віком 21 до 86 років;

шість дівчаток від одного до 16 років та дев'ять хлопчиків від чотирьох до 17 років.

Серед інфікованих і 13 медпрацівників. З усіх нових хворих до лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Дані щодо коронавірусу в Києві на 6 вересня. РНБО

Крім того, минулої доби коронавірусна інфекція забрала життя ще шести киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 240 смертей від неї.

Водночас, за даними РНБО, 11 пацієнтів столичних лікарень і ті, які лікувалися вдома, змогли побороти COVID-19. Загалом вилікувалося вже 4724 особи. Хоча Кличко повідомляє, що одужали за минулу добу 18 киян, а всього коронавірус подолав 4731 житель Києва.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Солом’янському районі Києва. Telegram-канал Віталія Кличка

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі столиці – 36, в Дарницькому – 33, у Деснянському – 32.

"Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!" – закликав Кличко.

Дані РНБО свідчать, що нині в Києві на коронавірус хворіють 10 068 осіб. Відомо, що минулої доби столичні лабораторії зафіксували 245 підозр на COVID-19 (загалом таких було 26 707).

Скриншот повідомлення. Telegram-канал Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапив запис розмови сімейного лікаря із Софіївської Борщагівки з диспетчером Київської обласної станції швидкої медичної допомоги, в якому вони обговорили гостру нестачу місць у лікарнях для пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся