Передсвятковий Київ завмер у затяжних заторах: як об'їхати

У четвер, 7 березня, у Києві на дорогах утворилися затяжні затори.

Як повідомляють дані Google карт, вони оцінюються у сім балів.

Так, через дорожньо-транспортні пригоди обмежений рух транспорту на Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі. Також складно проїхати на вулицях Академіка Туполєва та Оболонській.

У заторах стоять авто на основних мостах Києва: Патона, Метро, Дарницькому. Зазначимо, що на Північному мосту трапилася ДТП, а на Південному ведуться дорожні роботи.

У тягучках стоять автомобілі на Подолі, Набережному шосе, бульварі Дружби народів, по вулиці Олени Теліги та на бульварі Лесі Українки.

Рух також ускладнений на проспекті Перемоги та бульварі Тараса Шевченка. У заторах опинилися авто на Великій окружній дорозі.

Затори у Києві Скріншот

Затори у Києві Скріншот

Зазначимо, що станом на 15:30 у столиці залишається напружена ситуація з рухом. Так, довгі тягучки автомобілів зафіксовані на вулиці Новокостянтинівській, Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, Січових стрільців, Михайла Грушевського, Хрещатик, Великій Житомирській, Ярославів Вал, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, Льва Толстого, Миколи Грінченка.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Гідропарк", "Нивки" "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності".

Затори у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Майдані Незалежності у Києві трапилася масштабна ДТП, яка паралізувала автомобільний рух у центрі міста.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!