Київ затягнуло туманом та їдким димом: названо причину. Відео

Ольга Ліпич Кияни 08:01, 21.09.2020 Оновлено: 08:35, 21.09.2020

Місцеві жителі повідомили, що у Києві, поблизу метро Позняки зранку у понеділок, 21 вересня, небо затягнуло їдким димом та туманом.

Причиною цього може бути пожежа на сміттєзвалищі на вулиці Ревуцього, 41, яка трапилася напередодні, 20 вересня. Як сказано у повідомленні Державної служби із надзвичайних ситуацій, загоряння трапилося на площі 500 м.кв.

"Негайно було прокладено магістральну лінію та подано два стволи на гасіння загоряння. Також залучено поливомийну машину та працівниками “Київводоканалу” подано ствол на гасіння", – сказано у повідомленні.

У Києві горіло сміттєзвалище.
ДСНС / Facebook
Загоряння трапилося на площі 500 кв.м.
ДСНС / Facebook
Інцидент трапився на вулиці Ревуцького.
Карта
ДСНС / Facebook
Туман у Києві
Туман у Києві
Дим і туман на Позняках в Києві
Дим і туман на Позняках в Києві

Крім того, власний кореспондент OBOZREVATEL, став свідком того, як неподалік метро Позняки у Дарницькому районі столиці згоріла і вибухнула автівка, що також може бути причиною їдкого диму. На відео видно, що загоряння, ймовірно, трапилося вночі 20 вересня.

На місці працювали пожежники. Інформації від правоохоронців нині немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Шевченківському районі Києва 3 вересня сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.

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