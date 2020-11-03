Київ затягне густим туманом: прогноз погоди

Obozrevatel Кияни 15:10, 3.11.2020

Вночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Як повідомив Український гідрометцентр, такі погодні умови характеризуються I рівнем небезпеки, жовтим.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;

  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 4 листопада дощу не прогнозується, вдень стовпчики термометрів покажуть +10 градусів.

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