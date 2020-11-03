Київ затягне густим туманом: прогноз погоди
Вночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.
Як повідомив Український гідрометцентр, такі погодні умови характеризуються I рівнем небезпеки, жовтим.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 4 листопада дощу не прогнозується, вдень стовпчики термометрів покажуть +10 градусів.