Київ затягне густим туманом: прогноз погоди

Вночі та вранці 4 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Як повідомив Український гідрометцентр, такі погодні умови характеризуються I рівнем небезпеки, жовтим.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 4 листопада дощу не прогнозується, вдень стовпчики термометрів покажуть +10 градусів.