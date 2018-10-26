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Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

17.1тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 26 жовтня, на території Києва спостерігаються масштабні затори. Станом на 17:20 їхній рівень досяг 7 балів.

Складна ситуація спостерігається у центрі міста. Важко проїхати по Хрещатику та бульварі Шевченка.

Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

Також рух ускладнений на вулицях Льва Толстого, Богдана Хмельницького, Володимирській, Пушкінській, Тарасівській, свідчать дані Google Maps.

Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

Затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, вулицях Антоновича та Великій Васильківській, Коновальця.

Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

Зафіксовані затори й у районі станцій метро "Олімпійська", "Палац Україна" та "Либідська".

Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

Ускладнений рух по всьому Набережному шосе і прилеглих вулицях.

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За даними Українського гідрометцентру, до кінця доби в Києві очікується дощ, що також може ускладнити ситуацію на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість проїзду в столичних маршрутках може подорожчати до кінця 2018 року. Перевізники зазначили, що зростання цін не припиниться, поки буде збільшуватися вартість пального.

Читайте всі новини по темі "Пробки в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пробки в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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