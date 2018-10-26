Київ застряг у гігантських заторах: опублікована карта

У п'ятницю, 26 жовтня, на території Києва спостерігаються масштабні затори. Станом на 17:20 їхній рівень досяг 7 балів.

Складна ситуація спостерігається у центрі міста. Важко проїхати по Хрещатику та бульварі Шевченка.

Також рух ускладнений на вулицях Льва Толстого, Богдана Хмельницького, Володимирській, Пушкінській, Тарасівській, свідчать дані Google Maps.

Затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, вулицях Антоновича та Великій Васильківській, Коновальця.

Зафіксовані затори й у районі станцій метро "Олімпійська", "Палац Україна" та "Либідська".

Ускладнений рух по всьому Набережному шосе і прилеглих вулицях.

За даними Українського гідрометцентру, до кінця доби в Києві очікується дощ, що також може ускладнити ситуацію на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість проїзду в столичних маршрутках може подорожчати до кінця 2018 року. Перевізники зазначили, що зростання цін не припиниться, поки буде збільшуватися вартість пального.