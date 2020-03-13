Київ замовив ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус: Кличко розкрив деталі

Столична влада замовила ще 100 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу COVID-19.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо “НВ”. За його словами, вони незабаром будуть у місті.

“На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть в Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби”, – сказав Кличко.

Київ замовив ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус

Разом з тим він відзначив, що на сьогодні в Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус. Кличко наголосив, що Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19.

Нагадаємо, із 12 березня в столиці запроваджений план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Особливу увагу столична влада приділяє й безпеці в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезинфікуючими засобами – перед подачею на маршрути та в кінці зміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

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