Київ залишається найбільш уразливим: Кличко показав статистику щодо коронавірусу на 25 грудня

Мирослав Семенюк Кияни 12:23, 25.12.2020 Оновлено: 12:46, 25.12.2020

У Києві станом на ранок 25 грудня зафіксували 106 078 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1038 жителів столиці.

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу сталося 14 летальних випадків. Всього від COVID-19 у місті померли 1816 осіб.

Захворіли:

  • 568 жінок віком від 18 до 89 років;

  • 413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

  • 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 24 медики. До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175 та в Деснянському районі – 115 випадків.

Одужали за добу 1208 людей. Усього коронавірус подолали 36 969 мешканців столиці.

Telegram Віталія Кличка
Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж загальна кількість хворих досягла показника в 1 012 167 осіб.

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