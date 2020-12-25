Київ залишається найбільш уразливим: Кличко показав статистику щодо коронавірусу на 25 грудня

У Києві станом на ранок 25 грудня зафіксували 106 078 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1038 жителів столиці.

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу сталося 14 летальних випадків. Всього від COVID-19 у місті померли 1816 осіб.

Захворіли:

568 жінок віком від 18 до 89 років;

413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 24 медики. До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175 та в Деснянському районі – 115 випадків.

Одужали за добу 1208 людей. Усього коронавірус подолали 36 969 мешканців столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 грудня в Україні зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом. До того ж загальна кількість хворих досягла показника в 1 012 167 осіб.