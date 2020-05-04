"Київ захопили наші війська!" 100-річна вирізка з польської газети викликала подив в мережі

У мережі з'явилася вирізка з польської газети від 3 травня 1920 року, в якій йдеться про те, що нібито війська Польщі захопили Київ.

Фрагмент газети опублікували в Telegram-каналі "Історія України" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Київ захопили наші війська", "Величезні запаси цукру і кукурудзи на Україні", – сказано в матеріалі.

"100 років тому. "Київ захопили наші війська", – вирізка з польської газети від 3 травня 1920 року. "Величезні запаси цукру і кукурудзи НА (!) Україні". За 100 років поляки так і не навчилися говорити "В" Україні. Печалька, да. А взагалі багато з вас бачили в соцмережах українців, поправляющих поляків і повчаючих їх говорити "В" або "НА" Україні? Я особисто – жодного", – сказано в повідомленні.

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