Київ встановив новий рекорд із захворюваності на COVID-19

На 10 грудня в Києві зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус за добу з початку пандемії – 1899. Це на 171 більше, ніж за попередній день (1 728 інфікованих)

Такі дані оприлюднено на сайті Ради національної безпеки та оборони. Всього в столиці виявлено 86 437 випадків хвороби.

Померло за минулу добу 27 киян (усього за час пандемії в столиці зареєстровано 1 525 смертей); одужали – 444 особи (загальна кількість тих, хто переміг хворобу, – 26 847).

У Київській області на коронавірус хворіє 46 211 осіб (+714 за 9 грудня), померли 789 (+9), одужали 18 270 (+794).

На другому місці за швидкістю поширення коронавірусу перебуває Запорізька область – за добу виявлено 1 060 нових випадків захворювання (39 758 за час пандемії), на третьому Дніпропетровська – 835 (46 891).

Раніше стало відомо, що міська влада Києва почала готувати базу для застосування вакцини проти коронавірусу. Медичні заклади працюють над процедурою вакцинації.

У столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

''Коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати цю процедуру'', – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 10 грудня, в Україні офіційно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 371 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли 14 470 осіб (+266 за добу), а 465 021 пацієнт (+13 903 за добу) повністю переміг хворобу.

Проведено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).