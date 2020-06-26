Київ усе ближче до посилення карантину, – Кличко

Влада Києва розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

Про це заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. Він підкреслив, що останнім часом епідеміологічна ситуація в місті погіршилася (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження було послаблено, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки", – зазначив Кличко.

За його словами, люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися, не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями.

"Вірус не відступив. І якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. Зокрема й у роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", – додав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 26 червня зафіксували вже 4724 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 115 жителів столиці.