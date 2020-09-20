Київ відстає в питаннях інклюзії, – дружина Порошенка

Київ як столиця України мав би бути зразком для наслідування у впровадженні безбар‘єрного простору та інклюзії. Однак наразі головне місто України відстає у цьому питанні від інших регіонів. Таку думку в інтерв‘ю телеканалу "Прямий" висловила Марина Порошенко.

"На жаль, столиця, яка має бути прикладом і задавати рівень якості і відповідальності для всієї країни, знаходиться набагато нижче, ніж деякі регіони в Україні по забезпеченню, наприклад, навіть тими ж інклюзивно-ресурсними центрами, інклюзивними школами на кількість дитячого населення. Це безумовно треба обов’язково міняти. Тому що за цією сухою статистикою стоять долі не тільки дітей, а багатьох людей з сімей, які залежать саме від таких реформ", – наголошує Марина Порошенко.

Дружина п’ятого президента України Петра Порошенка опікувалася інклюзивною освітою від початку його президентської каденції. Зараз вона планує продовжити цим займатися вже як лідер команди "Європейської Солідарності" у Київраді.

"Багато батьків, вчителів і самих дітей з особливими освітніми потребами – я з ними спілкуюся, і знаєте, це таке щастя, коли я чую ці історії успіху, коли вони дякують за те, що вони мають можливість отримати освіту якісну, і професію, і мати роботу в майбутньому. Просто жити на рівних серед людей, це дуже важливо – соціалізуватися. Вони при цьому кажуть: "Марино Анатоліївно, тільки не кидайте нас, не йдіть, не забувайте інклюзивну освіту. Ми сьогодні вже починаємо відчувати, що все зупинилося, що нас знову починають не помічати", – зауважила Марина Порошенко.

"Як можна сказати цим людям – знаєте, час пройшов і вже нічого не можу вам зробити, нічим допомогти? Я можу, я буду це робити, я буду боротися і за цих дітей, і за їхні сім’ї", – додала вона.

Марина Порошенко звернула увагу, що проблема доступності міського середовища набагато глибша, аніж питання людей з інвалідністю.

"Коли ми не маємо доступного транспорту, щоб людина навіть не тільки з інвалідністю, а наприклад молода мама з дитячим візочком могла зайти в трамвай чи тролейбус", – констатує Порошенко.

"Наша команда ще у 2018 році зібралася для того, щоб переглянути і вдосконалити державні будівельні норми, і ми тоді вже врахували всі європейські стандарти і вимоги, взяли за приклад найкращі європейські столиці для того, щоб дійсно адаптувати це все для України, для Києва. І сьогодні я не можу допустити, щоб все це залишалося на папері. Ми йдемо для того, щоб це працювало заради людей", – резюмує Марина Порошенко.

РанішеOBOZREVATEL повідомляв, що Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради.

Колишня перша леді країни вже виступила на захист українських медиків, які через політику чинної влади позбавлені захисту і змушені щодня ризикувати життями задля порятунку хворих на коронавірус українців. При цьому Марина Порошенко відзначила проблеми з тестуванням для виявлення реальної ситуації з рівнем захворюваності та наближення українських лікарень до колапсу через наплив хворих. Разом з тим вона підкреслила: команда "ЄС" має план протидії поширенню захворювання.