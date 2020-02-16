Київ увійшов до десятки найкрасивіших міст світу: вражаючі фото

Видання The Guardian визнало столицю України одним з наймальовничіших міст світу, а міжнародний портал Big 7 Travel включив Київ в ТОП-50 найпривітніших міст світу згідно читацького опитування. Про це повідомляє портал Ukrrain.

Фото Сергія Ристенка

За версією видання The Guardian, столиця України увійшла у ТОП-10 міст із найкрасивішими краєвидами. Рейтинг називається "10 кращих міст світу: поради читачів" і складали його туристи і читачі сайту The Guardian

"Церква святого Андрія в пастельних тонах, знаходиться на вершині крутого пагорба, в центрі історичного Подільського району Києва, – приклад чудової барокової архітектури. Але що дійсно відрізняє це місце від багатьох інших – так це його оглядовий майданчик, куди можна увійти всього за 60 пенсів (15 гривень), який відкриває фантастичний вид на все місто в 360 градусів. Ви можете подивитися на різнокольорові старовинні будинки, купольні церкви і мощену вулицю, що називається Андріївський узвіз, перш ніж повернути, щоб оглянути річку і сучасне місто", – пише журнал.

Церква святого Андрія Фото Сергія Ристенка

У цей список також увійшли Кейптаун в Південній Африці, Нью-Йорк (США), Більбао в Іспанії, норвезький Берген, Верона в Італії.

Повний перелік міст, що увійшли в ТОП-10.

Кейптаун, Південна Африка

Київ, Україна

Нью-Йорк, США

Ханой, В'єтнам

Більбао, Іспанія

Вальпараїсо, Чилі

Берген, Норвегія

Верона, Італія

Гавана, Куба

Джайпур, Індія

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Міжнародний портал Big 7 Travel також склав свій рейтинг . Фахівці "Big 7 Travel" визначили свій ТОП-50 найбільш дружніх міст світу. У списку з п'ятдесяти міст потрапила українська столиця, яка посіла 45 позицію.

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Відповідний рейтинг був складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу.

"Ви можете не вважати Київ привітним, проте це так. Люди тут можуть не одразу стати твоїми найкращими приятелями, але молоде покоління особливо привітне до іноземців", - зазначено у коментарі.

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

"Ступінь" дружелюбності жителів визначалася по відгукам туристів в наступних категоріях:

наскільки легко орієнтуватися туристу в місті

чуйність киян, готовність прийти на допомогу, підказати дорогу тощо

дружелюбність місцевих жителів, знання мови, контактність

зручність та швидкість пошуку кафе, ресторанів, туристичних пам`яток

Фото Сергія Ристенка

Зокрема, з рейтингу видно, що Києву вдалося обігнати Хошимін (найбільше місто В’єтнаму), Нью-Йорк (найбільше місто США), Берлін (столиця Німеччини, 48 місце), Касабланку (найбільше місто в Марокко, 49 місце) та Рим (столиця Італії, 50 місце) .

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

У коментарі під останнім містом рейтингу зазначено, що Італія потрапила у цей топ завдяки Риму, проте він все ще вважається найменш привітним містом у світі. Але через те, що місто є туристичним, можна зрозуміти місцевих жителів, яких всоте запитують якісь вказівки.

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Водночас, до п’ятірки лідерів увійшли Ванкувер (Канада), Куала-Лумпур (Малайзія), Брюгге (Бельгія), Тайбей (Тайвань) та Гамбург (Німеччина).

У коментарі щодо лідера рейтингу зазначено, що Ванкувер надзвичайно привітний завдяки мешканцям та мультикультурній спільноті, яка об’єднується задля того, щоб відвідувачі відчували себе спокійно та безпечно у будь-який час. Місцеві швидко пропонують допомогу туристам.

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

Фото Сергія Ристенка

У ТОП-10 також увійшли Тайбей (Тайвань), Гамбург (Німеччина), Дублін (Ірландія), Крайстчерч (Нова Зеландія), Нешвілл (Теннессі в США), Сан-Паулу (Бразилія) і Глазго (Шотландія).

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