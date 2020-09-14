Київ у 'помаранчевій' зоні: Степанов попередив про перенесення госпіталізацій та операцій

У Києві через внесення столиці в "помаранчеву" зону карантину передбачено відповідне обмеження на госпіталізацію та планові операції.

Про це на брифінгу в понеділок, 14 вересня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Однак ці обмеження не стосуються, наприклад, ускладнень під час вагітності та пологів. Також госпіталізації проводитимуться у разі онкозахворювань. Не буде скасовано операції і госпіталізації, перенесення яких може завдати шкоди здоров'ю та життю пацієнтів", – сказав міністр.

Степанов пояснив, що перенесення госпіталізації і планових операцій стосуватиметься тільки тих випадків, коли немає загрози життю та здоров'ю пацієнтів. Він додав, що відповідні рішення ухвалюватимуть лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 14 вересня, вступило в дію нове епідеміологічне зонування. У "помаранчеву" зону потрапив Київ.

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