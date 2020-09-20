Коронавірусом у Києві заразилися понад 340 людей за добу

Мирослав Семенюк Кияни 10:39, 20.09.2020 Оновлено: 11:14, 20.09.2020

Станом на ранок неділі, 20 вересня, кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 19 483 осіб. При цьому приріст за добу склав 343 випадки.

Про це свідчать дані порталу РНБО, таку ж інформацію озвучив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Що стосується смертності, то епідемія в столиці вже забрала життя 316 пацієнтів (+4 за добу). Одужали при цьому 5859 киян (+31 за добу).

За добу захворіли:

  • 181 жінка віком від 19 до 82 років;

  • 133 чоловіка віком від 19 до 84 рокiв;

  • 17 дівчаток від 2 до 17 років та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 58, у Деснянському – 57 та в Оболонському – 52 випадки.

У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 7744 людини (+133 за добу), померлих – 159 (+3), тих, хто видужав – 4946 (+17).

РНБО
РНБО
Telegram Віталія Кличка
Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 вересня в Україні офіційно підтверджено 175 678 випадків коронавірусної інфекції. З них 2966 були виявлені за минулу добу.

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