Київ скували затори після нічного снігопаду

У середу, 18 листопада, в Києві утворилися масштабні затори після нічних опадів.

За даними Google Maps, найбільше рух ускладнений на Південному і Північному мостах, мосту Метро, Патона і Дарницькому мосту.

Важко проїхати автомобілям у центрі міста, на Великій Окружній, проспекті Романа Шухевича, на вулицях Олени Теліги, Набережно-Рибальській, Набережному і Наддніпрянському шосе.

Також рух зупинився на проспекті Перемоги, Степана Бандери, Броварському проспекті, проспекті Бажана, вул. Олени Теліги та ін.

Український гідрометцентр повідомив, що протягом доби 18 листопада в Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (рівень небезпеки жовтий).

З метою попередження травматизму та запобігання аварійних ситуацій Департамент муніципальної безпеки закликав киян бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись таких правил.

Поради водіям під час ожеледиці:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованого маневрування, яке за несприятливих погодних умов може призвести до створення аварійних ситуацій;

у разі наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте вмикати габаритні вогні;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

йдіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, і ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у разі порушення рівноваги під час ходьби в ожеледь – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігають дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 рази;

обходьте металеві кришки люків – зазвичай, вони покриті льодом.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер".