Київ скували затори після нічного снігопаду
У середу, 18 листопада, в Києві утворилися масштабні затори після нічних опадів.
За даними Google Maps, найбільше рух ускладнений на Південному і Північному мостах, мосту Метро, Патона і Дарницькому мосту.
Важко проїхати автомобілям у центрі міста, на Великій Окружній, проспекті Романа Шухевича, на вулицях Олени Теліги, Набережно-Рибальській, Набережному і Наддніпрянському шосе.
Також рух зупинився на проспекті Перемоги, Степана Бандери, Броварському проспекті, проспекті Бажана, вул. Олени Теліги та ін.
Український гідрометцентр повідомив, що протягом доби 18 листопада в Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (рівень небезпеки жовтий).
З метою попередження травматизму та запобігання аварійних ситуацій Департамент муніципальної безпеки закликав киян бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись таких правил.
Поради водіям під час ожеледиці:
дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованого маневрування, яке за несприятливих погодних умов може призвести до створення аварійних ситуацій;
у разі наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
не забувайте вмикати габаритні вогні;
в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
йдіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, і ступайте на всю підошву;
не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
у разі порушення рівноваги під час ходьби в ожеледь – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
коли перебігають дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 рази;
обходьте металеві кришки люків – зазвичай, вони покриті льодом.
Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер".