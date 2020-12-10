Київ скували масштабні затори через ожеледицю. Мапа

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
1,4 т.
Київ скували масштабні затори через ожеледицю. Мапа

У четвер, 10 грудня, в Києві утворилися масштабні затори через несприятливі погодні умови, крижаного дощу та ожеледиці.

За даними Google Maps, рух ускладнений на мостах: Південному, Північному, Метро, Патона і Дарницькому. Також важко проїхати автомобілям у центрі міста (щоб подивитися карти, проскролльте сторінку до кінця).

Крім того, стоять в заторах Велика Окружна, проспект Романа Шухевича, вулиці Олени Теліги, Набережно-Рибальська, Набережне і Наддніпрянське шосе, проспекти Перемоги, Степана Бандери, Броварський, Бажана.

Затори на дорогах
Масштабні пробки
Мапа пробок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області 10 грудня ввели тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту і автобусів. Заборона буде діяти на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття.

Водіїв закликають бути уважними та обережними, пересуваючись дотримуватися безпечного швидкісного режиму, необхідної дистанції.

"Київавтодор" вже вивів 341 одиницю спеціальної техніки. В першу чергу будуть обробляти:

  • мости і шляхопроводи,

  • магістральні вулиці,

  • вулиці, по яких курсує громадський транспорт,

  • ділянки тротуарів.

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