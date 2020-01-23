Київ потрапив у рейтинг найбільш інстраграмних міст світу

Столиця України Київ потрапила у список 50 найбільш інстаграмних міст світу за версією туристичного порталу Big 7 Travel.

Українська столиця опинилася на 33 місці. Укладачі рейтингу зазначили, що Київ володіє величчю і красою.

"Київ – столиця України і місто, що володіє такою величчю і красою: від пам'ятника Батьківщині-матері й 18-метрової копії Ейфелевої вежі до Майдану Незалежності, який протягом десятиліть був центром політичного життя України. 19 мільйонів хештегів посіли своє місце в списку найбільш інстаграмних міст", – зазначили у Big 7 Travel.

Київ потрапив у рейтинг найінстраграмніших міст світу medium.com

the-city.kiev.ua

По сусідству з Києвом в рейтингу опинилися такі популярні туристичні міста, як Тайбей на Тайвані (32 місце) і Ніцца у Франції (34 місце).

ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світу виглядає так:

Сідней, Австралія Гонконг Дубай, ОАЕ Нью-Йорк, США Сінгапур Токіо, Японія Лісабон, Португалія Балі, Індонезія Лондон, Велика Британія Джайпур, Індія

Київ потрапив у рейтинг найінстраграмніших міст світу podrobnosti.ua

Для складання рейтингу використовувалася комплексна система підрахунку очок, яка проаналізувала кількість хештегів на пункт призначення, результати опитування аудиторії Big 7 Media і голоси, подані групою експертів з подорожей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видання The Guardian склало список 10 кращих міських пейзажів на думку мандрівників, до якого увійшов Київ.

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