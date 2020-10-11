Київ потрапив у п'ятірку міст із найбільш забрудненим повітрям у світі

Мирослав Семенюк Кияни 12:17, 11.10.2020 Оновлено: 12:30, 11.10.2020

У неділю, 11 жовтня, у Києві знову зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря.

За даними ресурсу IQAir, станом на 09:00 перше місце посіло місто Делі з індексом забруднення 167, друге – Тегеран з індексом 158, третє – Київ з індексом 153.

Уже о 10:00 Київ опустився нижче в рейтингу та посів 4-ту позицію.

Нині ситуація покращилася, і Київ опустився на 9-те місце. Тепер індекс забрудненості повітря в столиці України становить 98.

Рейтинг IQAir станом на 10:00 11 жовтня
Рейтинг IQAir станом на 12:00 11 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві назвали три головних забруднювачі повітря.

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