Київ потрапив у п'ятірку міст із найбільш забрудненим повітрям у світі

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
2,0 т.

  • Станом на 09:00 Київ посів третє місце в рейтингу IQAir з індексом 153

  • Уже о 10:00 столиця України опустилася нижче і посіла 4-ту позицію

  • О 12:00 ситуація покращилася, і Київ опустився на 9-те місце

Київ перебував на 3-4 місці рейтингу IQAir

У неділю, 11 жовтня, у Києві знову зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря.

За даними ресурсу IQAir, станом на 09:00 перше місце посіло місто Делі з індексом забруднення 167, друге – Тегеран з індексом 158, третє – Київ з індексом 153.

Уже о 10:00 Київ опустився нижче в рейтингу та посів 4-ту позицію.

Нині ситуація покращилася, і Київ опустився на 9-те місце. Тепер індекс забрудненості повітря в столиці України становить 98.

Рейтинг IQAir станом на 10:00 11 жовтня
Рейтинг IQAir станом на 12:00 11 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві назвали три головних забруднювачі повітря.

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