Київ потрапив у п'ятірку міст із найбільш забрудненим повітрям у світі
Станом на 09:00 Київ посів третє місце в рейтингу IQAir з індексом 153
Уже о 10:00 столиця України опустилася нижче і посіла 4-ту позицію
О 12:00 ситуація покращилася, і Київ опустився на 9-те місце
У неділю, 11 жовтня, у Києві знову зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря.
За даними ресурсу IQAir, станом на 09:00 перше місце посіло місто Делі з індексом забруднення 167, друге – Тегеран з індексом 158, третє – Київ з індексом 153.
Уже о 10:00 Київ опустився нижче в рейтингу та посів 4-ту позицію.
Нині ситуація покращилася, і Київ опустився на 9-те місце. Тепер індекс забрудненості повітря в столиці України становить 98.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві назвали три головних забруднювачі повітря.