Київ потрапив у лідери щодо COVID-19: кількість нових хворих перевищила 200 осіб

У Києві зафіксовано понад 12 тисяч випадків зараження COVID-19.

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 207 осіб. Серед інфікованих – 15 дітей і семеро медиків.

Водночас ще троє пацієнтів із COVID-19 померли. Загалом на сьогодні в столиці вже 12 023 підтверджених випадки цього захворювання, повідомив у Telegram-каналі мер Віталій Кличко.

За його словами, за минулу добу на коронавірус захворіли:

119 жінок віком від 18 до 85 років;

75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв;

семеро дівчаток від одного до 15 років та восьмеро хлопчиків від одного року до 11.

Зазначається, що з них до лікарень столиці потрапили тільки 29 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Мер Києва додав, що за весь час пандемії СOVID-19 забрав життя 170 киян. Водночас 3826 мешканців столиці змогли побороти його (+60 за добу).

За кількістю виявлених випадків COVID-19 за останню добу Київ посідає друге місце після Буковини (covid19.rnbo.gov.ua)

Відомо, що найбільше випадків захворювання впродовж попереднього дня виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28 та в Солом’янському – 26.

"Звертаюся до всіх: ситуація з поширенням вірусу – справді складна. І не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе!" – закликав Кличко.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Деснянському районі Києва (Telegram-канал Віталій Кличко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку начальника ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олега Рубана, епідеміологічна ситуація в столиці та Україні загалом буде погіршуватися, очікується зростання захворюваності на COVID-19.

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