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/Новини Києва

Київ піде під воду: Україні передбачили катастрофу

29тЧитати матеріал російською

Київ може піти під воду в разі масштабного паводку, які повторюються в Україні кожні 30 років.

Таку думку висловив еколог Міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" Олексій Василюк, передає "Апостроф". Він додав, що точну дату НП назвати неможливо.

"У цьому сенсі Київ є специфічним містом. Про можливі паводки в столиці ми говоримо, починаючи із 2008 року. Але, звичайно ж, ніяких зрушень немає — ніхто не буде зносити будинки політиків і чиновників у Конча-Заспі. Це очевидно. У середньому раз на 30 років у Дніпрі відбувається великий паводок. Востаннє такі паводки траплялися у 1970 і 1971 роках — це навіть більше, ніж 30 років тому. і останній паводок сильно затопив лівий берег. Тоді ще фактично лівий берег столиці не був забудований і село Троєщина так затопило, що будинки стояли у воді по дах", — зазначив він.

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Тоді за секунду через Дніпро йшло в 30 разів більше води, ніж зазвичай. І за той час вода розлилася там, де сьогодні розташована житлова зона. Така вода зносить усе, крім великих дерев.

"Коли може відбутися паводок? У будь-який час, коли йде багато дощів. Або після зими, коли земля спочатку промокла, а потім замерзла, а після різкого потепління сніг тане, але не йде в замерзлу землю. І коли сходить паводок на Дніпрі й на Десні — тоді саме в Києві може відбутися найбільший паводок в Україні. Обидві річки течуть із заболочених регіонів Білорусі та Росії, де більше снігу. І тому такий паводок може статися у будь-який час", — зазначив еколог.

За його словами, зараз частково можна управляти водами Дніпра, оскільки існує каскад водосховищ.

"Наприклад, почати різко спускати водосховища, які розташовані нижче. Але нижче Каховки водосховищ немає, — у такому разі затопить усісела, які стоять на берегах Дніпра нижче Каховки. А там ніхто за це не подякує, у них і так там постійно відбуваються підтоплення. І якщо ще на декілька метрів спустити водосховища, то там взагалі все попливе. Але це вже не Київ — там небагато людей живе. Відповідно, якщо зменшити рівень води заздалегідь, то можна уникнути паводку", — зазначив Василюк.

Він додав: навіть якщо це все зробити, залишається нерегульована Десна. І якщо буде великий паводок, то вода через Троєщину потече на лівий берег Києва.

"Свого часу ми моделювали ситуацію — що буде, якщо прийде стільки води, як у 1970 році. У результаті наших підрахунків виходить наступна картина — затоплюється майже весь лівий берег, весь Поділ, Оболонь", — підкреслив він.

Загроза для Києва пояснюється тим, що коли вода доходить до столиці, вона хоче розлитися у заплавах.

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"Але на лівому березі дуже високі Позняки та Осокорки — мається на увазі, там вищий рівень берега, ніж на Дарниці або Троєщині — а на правому березі високо підняті намиті ділянки в Конча-Заспі. Це означає, що саме на півдні Києва воді розлитися буде ніде, оскільки залишається тільки саме русло. І якщо в якийсь момент із півночі на Київ піде велика вода, то буде ефект "шийки пляшки" — вода не буде встигати проходити. Це означає, що саме у межах Києва рівень води почне різко підніматися саме тому, що вона не встигає пройти через русло. Це і призведе до затоплення в Києві", — говорить фахівець.

При цьому сказати, коли точно відбудеться затоплення, складно. Найбільше вода загрожує Конча-Заспі, оскільки це просто купа піску.

"Уявіть собі, як веде себе пісок, коли діти на пляжі грають, а потім піщані замки змиває вода. А це точно той же пісок із русла Дніпра, просто велика купа, на якій стоять будинки. Тобто якщо буде паводок, то в результаті будинки стоятимуть на палях, або ж вони обваляться. Пісок же там нічим не закріплений — гора піску великої площі (від Києва до Козина), яку дуже легко розмиє велика вода... Таким чином, один паводок спокійно змиє всю Конча-Заспу — це реальність", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше еколог розповіла про майбутній клімат України. У нас будуть майже тропіки.

Місце
УкраїнаКиїв
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Зачем писать страшилки. Есть власть , пусть она готовится к таким явлениям заранее. А напоминать о себе, может будет, а может нет. Сколько больных людей корчат из себя профи , ковыряясь в носу.
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Malenky Andrew
Malenky Andrew
1. Автор пусть подучит географию - Осокорки-Позняки находятся напротив промзоны Теличка (Выдубичи), от которой до Конча-Заспы на юг еще пилить и пилить. То есть "бутылочного горлышка" никакого нет. Прежде чем писать маразм, желательно хотя бы просто посмотреть на карту. Эксперты блин. 2. Если снесет Конча-Заспу - лично я побегу открывать шампанское :-)))
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Ну хоть помоются, а то от Кличко воды не дождешься.
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