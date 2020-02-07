Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг: Кличко розкрив подробиці

Комунальна корпорація "Київавтодор" отримала нову спецтехніку для обробки доріг – 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер столиці Віталій Кличко. Також він опублікував відео про те, як працює ця техніка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми продовжуємо оновлювати автопарк комунальної техніки. "Київавтодор" отримав нову спецтехніку для обробки доріг. Це 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Узимку вони можуть обробляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи таким чином використання солі. І навіть за таких температурних "каруселей" – коли опади тривають за плюсової температури, а вночі мороз, – на вулицях, що обробили рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця", – сказав мер.

kiev.klichko.org

Він додав, що розчин наносять на сухий асфальт і, як тільки починає падати сніг, хімічна реакція нейтралізує його на дорожньому покритті. За словами Кличка, таку технологію обробки доріг рідкими хлоридами використовують в Австрії та Німеччині.

"А влітку ці спецавто можуть мити вулиці. Попереду автомобіля ставиться спеціальна балка з форсунками, через які під тиском подається вода з миючими засобами. Це дозволить нам зменшити і забрудненість повітря в місті", – підкреслив мер Києва.

kiev.klichko.org

Він нагадав, що з 2014-го року парк спеціальної техніки підприємств "Київавтодора" поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

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