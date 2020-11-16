Київ огорнув туман, очікується сніг: водіїв попередили про небезпеку на дорогах
Весь день, 16 листопада, в Києві та області буде туманним. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.
Це I ''жовтий'' рівень небезпеки, повідомляється на порталі міста Києва. Така погода протримається до кінця дня (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
У зв'язку з цим київським автомобілістам дали кілька порад, як поводитися на дорозі в туман:
рухайтеся лише з увімкненими фарами – протитуманними або ближнім світлом;
знизьте швидкість;
уникайте різких маневрів;
не допускайте запотівання скла;
якщо видимість близько 2 м, зупиніть автомобіль на узбіччі;
під час зупинки не забувайте вмикати "аварійку".
Укргідрометцентр прогнозує на 17 листопада в Київській області невеликий мокрий сніг, температура вночі буде триматися від +1 градусів тепла до -4 градусів морозу, вдень від -1 морозу до +4 градусів тепла.
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