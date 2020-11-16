Київ огорнув туман, очікується сніг: водіїв попередили про небезпеку на дорогах

Весь день, 16 листопада, в Києві і області буде туманним. Видимість складе від 200 до 500 метрів.

Це I ''жовтий'' рівень небезпеки, повідомляється на порталі міста Києва. Така погода протримається до кінця дня (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим київським автомобілістам дали кілька порад, як себе вести на дорозі в туман:

рухайтеся лише з увімкненими фарами – протитуманними або ближнім світлом;

знизьте швидкість;

уникайте різких маневрів;

не допускайте запотівання скла;

якщо видимість близько 2 м, зупиніть автомобіль на узбіччі;

під час зупинки не забувайте включити "аварійку".

Укргідрометцентр прогнозує на 17 листопада в Київській області невеликий мокрий сніг, температура вночі буде триматися від +1 градусів тепла до -4 градусів морозу, вдень від -1 морозу до +4 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима порадує українців снігом і морозами, стверджують народні синоптики. Якою буде погода в Україні до кінця року, читайте в нашому матеріалі.