Київ огорнув аномальний смог: Кличко розповів, коли зникне

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що очікує на те, що аномальний рівень забруднення повітря у столиці, викликаний пожежами, має знизитися уже найближчими днями.

Як він розповів у ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" у п'ятницю, 17 квітня, уже завтра, за прогнозами синоптиків, напрямок вітру, який приніс у столицю неприємний запах горіння, має змінитися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Кличко зазначив, що рівень забруднення повітря вдень був значно менший. Це, за його словами, пов'язане з тим, що термічний вітер, який вдень розганяє смог, вночі не такий інтенсивний. Тому концентрація речовин, які є результатом горіння, є більшою, відповідно і збільшується забрудненість повітря.

За словами очільника столиці, сьогодні зранку він їздив у зону відчуження, аби на власні очі побачити ситуацію і перевірити радіаційний фон.

"Горять торф’яники, ліси – рівень забруднення повітря зайшов за небезпечні рамки. Тому була порада залишатися вдома. Сподіваємося, що за декілька днів закінчать гасити пожежі і нормальна ситуація відновиться. Запевняю, що радіації в Києві немає", – наголосив Кличко.

Мер міста вкотре закликав киян зачиняти вікна, оскільки смог є небезпечним для здоров'я.

Нагадаємо, станом на 22:00 17 квітня Київ повернувся на перше місце в списку міст із найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення становить 324 пункти.

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