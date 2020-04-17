Київ огорнув аномальний смог: Кличко розповів, коли зникне

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що очікує на те, що аномальний рівень забруднення повітря у столиці, викликаний пожежами, має знизитися уже найближчими днями.
Як він розповів у ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" у п'ятницю, 17 квітня, уже завтра, за прогнозами синоптиків, напрямок вітру, який приніс у столицю неприємний запах горіння, має змінитися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Кличко зазначив, що рівень забруднення повітря вдень був значно менший. Це, за його словами, пов'язане з тим, що термічний вітер, який вдень розганяє смог, вночі не такий інтенсивний. Тому концентрація речовин, які є результатом горіння, є більшою, відповідно і збільшується забрудненість повітря.
Мер міста вкотре закликав киян зачиняти вікна, оскільки смог є небезпечним для здоров'я.
Нагадаємо, станом на 22:00 17 квітня Київ повернувся на перше місце в списку міст із найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення становить 324 пункти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.
Того ж дня в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спершу максимальний показник забруднення був зафіксований у діапазоні 238 AQI.
Рівень забруднення повітря в українській столиці сягнув дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилову бурю в Києві багато людей занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.
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