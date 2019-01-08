МоваЯзык
Реєстрація
LadyCity

/Книга скарг

''Уже паралізували рух!" У Києві два роки ремонтуватимуть надважливий міст

914Читати матеріал російською

У Києві в 2019 році почнуть капітальний ремонт мосту Метро, який сполучає правий і лівий берег Києва. Роботи триватимуть цілих 22 місяці.

Відповідний проект затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації, повідомляє прес-служба КМДА в Facebook.

"Робочим проектом передбачено виконати капітальний ремонт проїжджої частини мостового полотна, капітальний ремонт тротуарів, ремонт прогонових будов з відновленням несучої арматури, ремонт зовнішнього освітлення, заміна перильної огорожі", – повідомили чиновники.

Новини
У Києві людина впала в річку з мосту: перші подробиці НП

Загальна вартість капітального ремонту становить 1 825 200, 575 тисяч гривень. Гроші візьмуть зі столичного бюджету.

Як відомо, міст Метро є однією з найважливіших транспортних артерій міста, тому деякі кияни сприйняли новину про ремонт негативно.

"Ви вже на півроку паралізували рух на цьому мосту. Невже не можна робити все паралельно, а не розтягувати на роки? Фактично закриють рух не на 22 місяці, а вже мінімум на 28", – висловився Павло Радченко.

міст Метро

міст Метро

вікіпедія

''Уже паралізували рух!" У Києві два роки ремонтуватимуть надважливий міст
''Уже паралізували рух!" У Києві два роки ремонтуватимуть надважливий міст
Мапа

Мапа

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 28 листопада через ремонтні роботи частково перекрили міст Патона. Таким чином, на трьох з п'яти шляхопроводів з лівого на правий берег одночасно обмежили рух.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Забелин Александр
Забелин Александр
Керченский мост быстрее построили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги