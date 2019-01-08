''Уже паралізували рух!" У Києві два роки ремонтуватимуть надважливий міст

У Києві в 2019 році почнуть капітальний ремонт мосту Метро, який сполучає правий і лівий берег Києва. Роботи триватимуть цілих 22 місяці.

Відповідний проект затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації, повідомляє прес-служба КМДА в Facebook.

"Робочим проектом передбачено виконати капітальний ремонт проїжджої частини мостового полотна, капітальний ремонт тротуарів, ремонт прогонових будов з відновленням несучої арматури, ремонт зовнішнього освітлення, заміна перильної огорожі", – повідомили чиновники.

Загальна вартість капітального ремонту становить 1 825 200, 575 тисяч гривень. Гроші візьмуть зі столичного бюджету.

Як відомо, міст Метро є однією з найважливіших транспортних артерій міста, тому деякі кияни сприйняли новину про ремонт негативно.

"Ви вже на півроку паралізували рух на цьому мосту. Невже не можна робити все паралельно, а не розтягувати на роки? Фактично закриють рух не на 22 місяці, а вже мінімум на 28", – висловився Павло Радченко.

міст Метро вікіпедія

Мапа Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 28 листопада через ремонтні роботи частково перекрили міст Патона. Таким чином, на трьох з п'яти шляхопроводів з лівого на правий берег одночасно обмежили рух.