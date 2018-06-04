Київ - не Росія: розкрилися причини скандалу з відео Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила знімати ролик присвячений чемпіонату світу з футболу в Росії саме в Києві, оскільки для зйомок відео в Росії було складніше отримати дозвіл.

Згідно з відомостями, отриманими від інсайдера, який брав участь в зйомках резонансного кліпу, зйомки проводилися в Україні навмисно, повідомив в Facebook німецький журналіст Борис Райтшустер.

"Ви тільки вдумайтеся: фільм для німецького глядача, який агітує, в числі іншого, за відкриту світові Росію, навмисно знімається в Києві, тому що путінська Росія якраз зовсім не відкрита світу! Це якесь безумство - і, на жаль, аж ніяк не виняток. Так створюється спотворене сприйняття дійсності. Хоча в інших випадках помилкові цифри або навіть комбінації букв в рекламних кліпах викликають бурю обурення - в даному випадку нічого подібного не відбувається, навпаки - навколо цього абсурду панує повне мовчання", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в офіційному ролику ФІФА декомунізували Москву.