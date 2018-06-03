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Київ - не Росія: Lufthansa потрапила в грандіозний скандал

7.2тЧитать новость на русском

Німецька авіакомпанія Lufthansa випустила ролик, присвячений чемпіонату світу з футболу в Росії, в якому були кадри зі спального району Києва.

У ролику "Russland-2018" двоє чоловіків, один з яких носить символіку збірної Німеччини, спостерігають за водоканалом на Русанівці. При цьому грає пісня "Калинка-малинка".

"У цьому році не в далекій Копакабані, а в Росії. Тут теж є хороші куточки" - повідомляють в відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська роздрібна мережа повсякденного одягу Uniqlo зняла в Києві рекламу. Проходили зйомки на території Київського Політехнічного Університету.

Место
Німеччина
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