Київ - не Росія: Lufthansa потрапила в грандіозний скандал

Німецька авіакомпанія Lufthansa випустила ролик, присвячений чемпіонату світу з футболу в Росії, в якому були кадри зі спального району Києва.

У ролику "Russland-2018" двоє чоловіків, один з яких носить символіку збірної Німеччини, спостерігають за водоканалом на Русанівці. При цьому грає пісня "Калинка-малинка".

"У цьому році не в далекій Копакабані, а в Росії. Тут теж є хороші куточки" - повідомляють в відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська роздрібна мережа повсякденного одягу Uniqlo зняла в Києві рекламу. Проходили зйомки на території Київського Політехнічного Університету.