Київ не послаблюватиме карантин: у КМДА назвали причину
У Києві з 10 червня не послаблять карантинні заходи через відсутність підстав для цього.
Про це йдеться у оприлюдненому на сайті міської влади протоколі №40 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 9 червня.
Так, згідно з документом, станом на 9 червня у місті:
інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення): 15,23 осіб на 100 тис. населення;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 42,64%;
середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу: 63,33 осіб на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.
Таким чином показники, визначені постановою Кабміну, не відповідають можливості переходу до наступних етапів ослаблення карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна 10 червня перейшла на наступний етап пом'якшення карантину. Відтепер дозволено роботу баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.
Але у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також в місті Києві епідеміологічна ситуація не дозволяє скасувати введені обмеження.
Водночас загалом в Україні очікується покращення статистики захворюваності на COVID-19. За словами Ляшка, це пов'язано зі зміною критеріїв для виписки пацієнтів.