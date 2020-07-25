Київ накриють зливи: синоптикиня дала точний прогноз погоди

Кияни 12:09, 25.07.2020 Оновлено: 12:14, 25.07.2020

У суботу, 25 липня, в Києві й області очікуються дощі.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, на Київщину насувається дощовий осередок.

"Не хвилюйтеся – скоро піде. Але ввечері дощик іще повернеться", – зазначила вона.

Крім того, навколо Карпат і в горах можуть бути сильні опади 25-26 липня.

Facebook Наталі Діденко
Facebook Наталі Діденко
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних в Україні пануватиме атмосферний фронт північного циклону Anja, який утримає дощову погоду в західних областях.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Близько 23 тисяч абітурієнтів провалили ЗНО з української мови і не вступлять до вишів

Прессекретар прокуратури Харківщини під час Іловайського котла їздив на форум "путіністів", – журналіст

З'явилися нові дані і фото про шикарний маєток і сім'ю глави СБУ Баканова

У Росії спалахнула наймасштабніша акція протесту: вимагають скинути Путіна. Фото і відео

У Лисичанську вандали осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО. Фото