Київ накриють дощі й вітер: прогноз погоди в останні вихідні осені

Анна Прийма Кияни 10:26, 27.11.2020 Оновлено: 10:47, 27.11.2020

У Києві в останні осінні вихідні дні очікується похмура вітряна погода з опадами.

За даними метеорологічного сайту Accuweather, 28 листопада прогнозується дощ із середини і до кінця дня, температура в середньому +3 градуси. Вітер – південно-західний, південно-східний.

У ніч на неділю, 29 листопада, синоптики також обіцяють у столиці дощ. Днем буде хмарна погода вже без опадів. Температура: +1 +2 градуси.

Погода на 28 листопада
Погода на 29 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 28 і 29 листопада, в Україні похолодає, повернуться сніг та дощі.

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