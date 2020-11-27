Київ накриють дощі й вітер: прогноз погоди в останні вихідні осені

У Києві в останні осінні вихідні дні очікується похмура вітряна погода з опадами.

За даними метеорологічного сайту Accuweather, 28 листопада прогнозується дощ із середини і до кінця дня, температура в середньому +3 градуси. Вітер – південно-західний, південно-східний.

У ніч на неділю, 29 листопада, синоптики також обіцяють у столиці дощ. Днем буде хмарна погода вже без опадів. Температура: +1 +2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 28 і 29 листопада, в Україні похолодає, повернуться сніг та дощі.