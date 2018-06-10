Київ на межі колапсу: коли столиця може залишитися без світла і води

Передача компанії "Київенерго" в комунальну власність без боргів призведе до того, що з 1 серпня в столиці відключать світло і гарячу воду.

Таким чином, до складу створеного мерією КП "Київтеплокомуненерго" перейшли дві ТЕЦ і інфраструктура. Але мільярдні борги компанії, за рішенням київської влади, має виплатити попередній власник. Однак борги, які накопичилися за кілька років, платить немає кому, повідомляє ТСН.

"Ми очікували, що Кличко і "Київенерго" знайдуть рішення цієї проблеми, пройшов рік, а проблема не вирішена. Однак є спроба в незаконний спосіб з цими боргами попрощатися", - заявив глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Заступник мера Києва Петро Пантелєєв визнав ризик повного колапсу столиці.

"Перспектива нас дуже турбує. Якщо договір укладений не буде, зупинка ТЕЦ може призвести до того, що ми будемо мати перебої з електропостачанням в місті Київ", - констатував чиновник.

В даний час борг "Київенерго" становить близько 5 млрд грн.

"Борг споживачів перед "Київенерго" має частину заборгованості населення, є заборгованість держави перед "Київенерго", а це різниця в тарифах 730 мільйонів, а також інші складові. Тому перш за все потрібно з'ясувати, який же борг у "Київенерго", і про який борг ми говоримо в контексті правонаступництва", - заявив Пантелєєв.

При цьому, в третини столичних будинків вже немає гарячої води.

Відзначається, що київські теплоелектроцентралі поки підзвітні "Київенерго". Але їх уже інвентаризують під нове підприємство. А гарячої води немає там, де котельні вже перейшли в нове підприємство, оскільки у того немає ні ліцензій, ні договорів на поставку газу.

У той же час, Коболєв вважає, що на майно "Київенерго" є багато претендентів. На його думку, через рік воно буде передано іншій компанії, яка потім буде виставлена ​​на конкурс вже без боргів.

Нагадаємо, що через небажання "Нафтогазу" і особисто Андрія Коболєва йти на компроміс і домовлятися зі столичною адміністрацією жителі Києва залишилися без гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Коболєв вважає, що кияни не мають права на гарячу воду.