Київ на карантині: з'явилися фото і відео з парку Шевченка

Тетяна Гайжевська Життя столиці 19:03, 10.04.2020

У київському парку імені Шевченка через запроваджений карантин практично немає людей.

"Кругом порожньо, порушників карантину немає", – повідомив кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк.

Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка
Карантин у парку Шевченка

Парк виглядає абсолютно безлюдним. Численні лавочки порожні, на дитячому майданчику – нікого. На алеях парку можна було зустріти тільки кілька городян, які вигулюють собак. Всі – в медичних масках, як того вимагає карантин.

Як писав OBOZREVATEL:

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