Київ на карантині: з'явилися фото і відео з парку Шевченка

У київському парку імені Шевченка через запроваджений карантин практично немає людей.

"Кругом порожньо, порушників карантину немає", – повідомив кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк.

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Парк виглядає абсолютно безлюдним. Численні лавочки порожні, на дитячому майданчику – нікого. На алеях парку можна було зустріти тільки кілька городян, які вигулюють собак. Всі – в медичних масках, як того вимагає карантин.

Як писав OBOZREVATEL:

На киянина, який вирішив вплав дістатися в Гідропарк, незважаючи на посилення карантину, складено адмінпротокол.

Радник Київського міського голови Віталія Кличка Володимир Бондаренко розповів про те, що з понеділка, 6 квітня, в Києві будуть проводитися рейди з виявлення закладів, які порушують карантин.

8 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що городяни, які порушили карантинні обмеження через коронавірус COVID-19, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

У той же час юрист Сергій Войченко назвав "правовим свавіллям" введений в Україні карантин.

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