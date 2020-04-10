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10 квітня • оновлено в 22:52
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Київ на карантині: з'явилися фото і відео з парку Шевченка

3.9т
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У київському парку імені Шевченка через запроваджений карантин практично немає людей.

"Кругом порожньо, порушників карантину немає", – повідомив кореспондент OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк.

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Карантин у парку Шевченка

Парк виглядає абсолютно безлюдним. Численні лавочки порожні, на дитячому майданчику – нікого. На алеях парку можна було зустріти тільки кілька городян, які вигулюють собак. Всі – в медичних масках, як того вимагає карантин.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Ексклюзив
Особа
В'ячеслав Буткалюк
Місце
Україна Київ
Тег
Парк імені Тараса Шевченка
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