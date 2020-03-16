Питання про призупинення роботи київського метрополітену владою міста не розглядалося.
Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Разом із тим, він порекомендував киянам у метро використовувати захисні засоби.
"На сьогодні не розглядається і не розглядалося питання роботи метрополітену. Єдине, що ми рекомендуємо – при користуванні метрополітеном масочний режим, використовувати засоби індивідуального характеру", – сказав Поровозник.
Зазначимо, що народний депутат 8 скликання Ігор Мосійчук у своєму каналі в Telegram поширив фейк, зазначивши, що 18 березня у столиці розглядатиметься питання щодо призупинення роботи метрополітену.
Нагадаємо, Київ із 17 березня введе ще жорсткіший карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування та торговельних центрів.
Працюватимуть лише продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з країн, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин із 12 березня через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
В Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
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