Питання про призупинення роботи київського метрополітену владою міста не розглядалося.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Разом із тим, він порекомендував киянам у метро використовувати захисні засоби.

"На сьогодні не розглядається і не розглядалося питання роботи метрополітену. Єдине, що ми рекомендуємо – при користуванні метрополітеном масочний режим, використовувати засоби індивідуального характеру", – сказав Поровозник.

Зазначимо, що народний депутат 8 скликання Ігор Мосійчук у своєму каналі в Telegram поширив фейк, зазначивши, що 18 березня у столиці розглядатиметься питання щодо призупинення роботи метрополітену.

Нагадаємо, Київ із 17 березня введе ще жорсткіший карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування та торговельних центрів.

Працюватимуть лише продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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