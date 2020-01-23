Київ може залишитися без знаменитої в'язниці: що чекає на Лук'янівське СІЗО

Міністерство юстиції України хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві і переселити його мешканців в нову в'язницю. Частину старих корпусів СІЗО збережуть в якості музею.

Про це розповів в ефірі ObozTV міністр юстиції Денис Малюська, ділячись планами створення в Україні мережі сучасних в'язниць.

"Лук'янівське СІЗО неоднорідне. Там є старі будівлі, які за своїм призначенням будувалися ще в 19 столітті. Там санітарні та інженерні умови особливо не продумувалися. Їх краще віддати під музей, тому що там утримувалися Грушевський, Винниченко, Петлюра. Краще музей робити, але ніяк не сучасну в'язницю", – пояснив міністр.

"А є й будови, в яких досить гарні сучасні адекватні умови. Є окреме приміщення для перебування жінок, окремо для неповнолітніх, окремо є будівля для загального утримання. Там теж камер небагато, але умови досить сучасні. А є старі будівлі 19 століття. Там грибок, там утримують надмірну кількість людей. Ми це підкоригуємо протягом року, виведемо на стандартний рівень, більш-менш адекватний", – зазначив він.

При цьому Малюська уточнив, що "глобальний стратегічний план" – частину людей з Лук'янівського СІЗО перевести за межі міста, землю продати, а одну-дві будівлі залишити під музей.

"Напевно, це було б найоптимальнішим, але це плани наступних 2-3 років. СІЗО – це історична будівля, ми не можемо його просто продати. Його ціна буде менше, тому що там не можна побудувати офісно-житлові приміщення", – додав він .

slidstvo.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції України Денис Малюська раніше відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві і поділився фотографіями з місця ув'язнення.

Ув'язнені в СІЗО перебувають в жахливих умовах. Через брак місця в камерах їм доводиться спати по черзі.

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