Київ має стати комфортним для киян, а вже потім – для туристів – Андрій Вавриш

В українській столиці безліч туристичних об'єктів, про які знає весь світ, але при цьому немає комфортних умов ні для киян, ні для туристів.

Про це заявив український підприємець, генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш на конференції Architecture of the Future 2019.

За словами девелопера, українській столиці необхідно створити комфортні умови, щоб нарощувати та зберігати людський капітал. Він також додав, що, попри велику кількість цікавих пам'яток і туристичних об'єктів, Київ часто запам'ятовується гостям безладом, нестачею місць для паркування і відсутністю необхідної інфраструктури.

Андрій Вавриш

“Туристичні об’єкти, про які знає вся Європа, у нас уже є. Але людям має бути зручно. Вони повинні хотіти тут жити. Боротьба за людський капітал полягає не в тому, що зробити якийсь один туристично привабливий об’єкт, за яким не прибрано та за 100 метрів дорогу перекладають”, – розповів Андрій Вавриш.

Підприємець також додав, у якому напрямку має рухатися Київ, щоб вже за 15 років стати сучасною і зручною для життя європейською столицею. На його думку, потрібно відійти від радянських стандартів у сфері містобудування, почати ефективно використовувати території та налагодити конструктивний діалог між девелоперами, столичною громадою і владою.

“Взірцевість – це не завжди ефектні, великі об’єкти, які всім подобаються. Це загальне відчуття комфорту, спокою, безпеки, якісних сервісів, міста як сервісу...У Києві ми маємо тканину міста з величезною кількістю територій, які не використовуються, не працюють чи працюють неефективно”, – пояснив девелопер.

У якості прикладу для наслідування Андрій Вавриш запропонував Барселону, де впродовж багатьох років проводиться ревіталізація колишніх промислових територій у сучасні поліфункціональні квартали.

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