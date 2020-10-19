Київ самотужки готує додаткові ліжко-місця для хворих COVID-19, – Кличко

Київ самотужки готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на коронавірус.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 19 жовтня (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Місто сьогодні самотужки та готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян", – наголосив він.

За його словами, відповідей на звернення щодо прийому хворих киян в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади, столична влада від уряду досі не отримала.

Щодо виконання доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80 % ліжок киснем, Кличко розповів, що для "цього держава виділила Києву – поки що на папері – 29,6 млн гривень".

"І визначила, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Разом з тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути – нереально", – підкреслив він.

Мер Києва зазначив, що таке доручення від Кабміну отримали всі регіони, але через те, що кошти досі не надійшли, допомогою держави назвати це складно.

Кличко повідомив, що Київ постійно самотужки працює над організацією налагодженої системи кисневого постачання, а також забезпеченням кисневими концентраторами опорних лікарень: з початку року на ці потреби з місцевого бюджету виділено майже 14 млн гривень.

"Кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, постійно збільшується. Тому місто вже розгорнуло майже 2,8 тис. ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів з вірусом. Три лікарні готуються й облаштовують відділення для лікування хворих на COVID-19. Це – Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні №12 та №18", – сказав міський голова.

Він повідомив, що в стаціонарах столичних медзакладів станом на 19 жовтня лікується 1761 хворий на коронавірус. З них 29 дітей, 367 пацієнтів – у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 підключені до апаратів ШВЛ.

Ще 173 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 560 хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні від коронавірусу до кінця 2020 року може померти до 20 тисяч осіб.