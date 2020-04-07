Київ б'є рекорди щодо забруднення повітря: чи є радіація та який вихід

Високий рівень забруднення повітря в Києві не є чимось рідкісним, але в останні кілька днів показники загального індексу якості повітря перевищують допустимі значення вчетверо-вп'ятеро.

Такий критичний стан атмосфери в місті може негативно позначитися навіть на здоровій людині. За такого перевищення норми медики рекомендують утриматися від походів на вулицю й зачиняти вікна, щоб уберегти своє здоров'я.

Чому в Києві так різко погіршилась якість повітря та скільки це триватиме – дізнавався OBOZREVATEL.

Горять ліси

Насамперед наша офіційна влада та служби вказують на велику кількість пожеж у Києві та Київській області. Так, за останню добу в столиці зафіксовано 42 займання, а в області – 121 пожежу, повідомив під час щоденного брифінгу мер Віталій Кличко.

Ще одна проблема утворилася в Чорнобильській зоні – там з 4 квітня рятувальники борються з двома осередками загоряння загальною площею 25 га. За декілька днів пожежникам вдалося скоротити площу до 10 га. Як повідомили в ДСНС, забруднене повітря в Києві буде спостерігатися ще кілька днів, поки полум'я не буде ліквідовано.

Пожежа в лісі "Хвиля"

У коментарі OBOZREVATEL голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що масштаби пожеж по всій Україні куди критичніші.

"Зараз не тільки у Києві, а й у всій країні трапляється катастрофічно багато підпалів. Палять суху траву, очерет у прибережних територіях. Водночас у муках гинуть сотні тварин, і навіть люди стають жертвами підпалів. Два дні тому під Києвом підпалили траву, внаслідок цього вигоріло майже 10 га, а також три хати й одна нежитлова будівля. У Житомирській області люди загинули. Якщо в 2019 році під час пожеж через підпали померли 36 осіб, то цьогоріч тільки за перші місяці кількість смертей сягнула 16. Тобто відбувається дуже серйозна прогресія смертності", – заявив еколог.

За його словами, вже цього року зафіксовано понад 13 тисяч пожеж, які знищують не тільки поля, а й десятки гектарів заповідних зон.

Радіація з Чорнобиля

Станом на ранок 7 квітня радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год). Це за максимально допустимого природного фону в 0,05 мР/год, повідомляє ДСНС.

Однак Чистяков стверджує, що все набагато небезпечніше: "Чому фіксується зниження радіаційного фону? Тому що її закрив мох, її закрила рослинність першої кулі. В річці Прип'ять її приховує 70-см шар мулу. Радіація нікуди не поділася, вона там буде ще століттями".

Під час пожеж, як каже еколог, весь рослинний шар знищується, а радіаційний фон знову підвищується.

"На щастя, зараз немає сильних вітрів, але якщо почнуться – звісно, до нас занесеться частина радіації", – стверджує він.

Від чого така кількість пожеж

Пожежа може початися внаслідок самозаймання, наприклад, сухостою. Але зазвичай цьому сприяє дуже спекотна й суха погода або ж блискавки, чого в Україні останнім часом не спостерігалося. Тому Чистяков упевнений, що всі пожежі, які виникли, – це 100% умисний підпал. І трапляються вони не тільки від бажання окремих особистостей розважитися.

Підпал трави "Преступности. Нет"

"Це робиться з наступних мотивів. Перше – браконьєри хочуть звільнити собі доступ до узбережжя, тому що зараз діє нерестова заборона на виловлювання риби. Друге – люди, які займаються заготівлею очерету, палять старий очерет, щоб там виріс новий. Він застосовується у комерційних цілях. Третє – палять сухостій для звільнення території під пасовище. Але вони просто не розуміють, що на місці згорілої сухої трави нова ростиме дуже погано", – пояснює еколог.

Коли кияни зможуть дихати свіжим повітрям

На жаль, надія на те, що всі разом припинять займатися підпалом трави, очерету та іншого, найближчим часом украй мала. Не в останню чергу тому що штраф за порушення становить всього від 170 до 340 гривень. Річ ще й у тім, що сама поліція часто не реагує на подібні правопорушення, тому безкарність призводить до все частіших випадків навмисних підпалів.

Так, в ефірі ObozTV виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що штрафи за підпал трави в Україні необхідно збільшити "в десятки разів".

"Зараз штраф становить 170 гривень. Це дуже і дуже мало. У нас за ходіння по вулиці без маски штраф 17 тисяч гривень", – сказав він.

Він нагадав, що саме підпал трави "фізичними особами" став причиною пожежі в Чорнобильській зоні, і закликав народних депутатів розглянути тематичний законопроєкт на найближчому засіданні.

Що ж робити людям у період численних пожеж? Чистяков рекомендує звернути на це увагу органів контролю, які зобов'язані забезпечити нам екологічну безпеку.

"Насамперед ці служби повинні боротися не з наслідками, а з причиною загорянь. Звісно, ми можемо і спати в протигазах, але це нас не вбереже від того, що завтра комусь знову спаде на думку підпалити траву", – сказав еколог.

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