Києву загрожують теракти? В армії США дали підтвердження

У поширенні інформації про загрози терористичної організації ІГІЛ провести теракт під час проведення Ліги чемпіонів в Києві 26 травня крім вигоди Росії, є ще одне пояснення.

"ІГІЛ - це організація, яка складається в основному з професійних терористів, і Росії дуже легко з ними домовитися, і дуже легко їх підбити на це. А вони, як то кажуть, однією кулею двох зайців уб'ють, і зроблять терористичний акт, і зароблять грошей з Росії ", - сказав в коментарі OBOZREVATEL американський військовий Гаррі Табах.

За його словами, це можливий сценарій, бо ІГІЛ завжди шукає м'які цілі, де можна здійснити теракт і показати, що вони небезпечні.

Як говорить офіцер, буде чи не буде здійснений терористичний акт, це в будь-якому випадку буде вигідно Росії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , інформація про те, що терористична організація ІГІЛ закликає влаштувати теракт під час проведення Ліги чемпіонів в Києві 26 травня, частина інформаційної війни Росії проти України.